РИАМО – 9 июн. Журналист Николай Усков, уволенный с поста главного редактора российской версии Forbes, рассказал о причинах ухода из издания, сообщает Газета.ru.

«Друзья, сегодня Александр Федотов (владелец компании ACMG, выпускающей журнал в России – ред.) уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы»!» – написал Усков в своем Facebook.

Он также сообщил, что на прошлой неделе от Федотова ему поступило предложение расстаться по соглашению сторон, а также сумму компенсации «немного не дотягивающую до ста тысяч долларов». Усков, по его словам, отказался.

Кроме этого, бывший главред обвинил Федотова в том, что он не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды.

Также Усков считает, что Федотов регулярно вмешивается в редакционную политику Forbes.

Пост главного редактора российского Forbes Усков занял в начале 2016 года, вскоре после того, как у издания сменился собственник – журналу немецкого издательского дома Axel Springer приобрела ACMG, принадлежащая бизнесмену Александру Федотову.

Исполняющим обязанности главного редактора журнала назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания.