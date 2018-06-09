РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Прогулочный бульвар появится на Речной улице в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На Речной улице в микрорайоне Кучино в Балашихе мы произведем комплексное благоустройство двух дворов, которые объединим в одну территорию с единым стилем. Мы планируем создать там для жителей прогулочный бульвар. Ранее на этом месте был пустырь с мусором и заросший травой. В проектировании объекта принимал участие профессиональный приглашенный архитектор. Работы планируем завершить в июле», - сказал генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков.

Он добавил, что на Речной улице произведут озеленение, высадят взрослые декоративные деревья, установят спортивную площадку, скамейки, урны и информационные стенды, проведут уличное освещение. На объекте рабочие обустраивают пешеходные дорожки из брусчатки площадью около 1,4 тысячи квадратных метров – эти работы завершены на 50%.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что всего в 2018 году в городском округе планируют комплексно благоустроить 47 дворовых территорий. Стоимость работ составит около 400 миллионов рублей.