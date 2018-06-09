РИАМО - 9 июн. В Центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отправили найденную в жилом доме на Кутузовском проспекте степную рысь, сообщит РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в жилом доме на западе Москвы жители обнаружили детеныша рыси.

«Найденную в подъезде жилого дома на Кутузовском проспекте степную рысь забрали в Центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возраст и состояние будут известны после осмотра специалистом.

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