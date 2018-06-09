РИАМО - 9 июн. Общая прибыль организаций Подмосковья по итогам 2017 года составила около 443 миллиардов рублей, это на 4,9% меньше показателя за 2016 год, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«В январе-декабре 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил 442,9 миллиарда рублей (2 425 организаций получили прибыль в размере 536,4 миллиарда рублей и 708 организаций имели убыток на сумму 93,5 миллиарда рублей)», – говорится в сообщении.

За 2017 год доля прибыльных организаций составила 77,4%, доля убыточных организаций – 22,6% и по сравнению с январем-декабрем 2016 года уменьшилась на 3,5 процентных пункта, а по сравнению с январем-ноябрем 2017 года сократилась на 1,5 процентных пункта.

На конец декабря 2017 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 4,88 триллиона рублей, из нее просроченная – 64,9 миллиарда рублей, или 1,3% от общей суммы задолженности (на конец декабря 2016 года – 2,1%, на конец ноября 2017 года – 1,3%).

Кредиторская задолженность на конец декабря 2017 года составила 2,75 триллиона рублей, из нее просроченная 56,4 миллиарда рублей, или 2,1% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2016 года – 3,3%, на конец ноября 2017 года – 2,1%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец декабря 2017 года составила 2,13 триллиона рублей, в том числе просроченная – 8,5 миллиардов рублей, или 0,4% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец декабря 2016 года – 0,4%, на конец ноября 2017 года – 0,2%).

Дебиторская задолженность организаций на конец декабря 2017 года составила 1,92 триллиона рублей, из нее просроченная – 85,9 миллиарда рублей, или 4,5% от общего объема дебиторской задолженности (на конец декабря 2016 года – 5,6%, на конец ноября 2017 года – 4,5%).

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля 2018 года составила 9,085 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2017 года на 73,984 миллиона рублей. Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала.

По состоянию на 1 февраля 2018 года не получили своевременно заработную плату 545 работников организаций, расположенных на территории Волоколамского, Сергиево-Посадского, Серпуховского районов и городского округа Подольск. Просроченная задолженность по зарплате приходится на следующие виды экономической деятельности: обрабатывающие производства, строительство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.