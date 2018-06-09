РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июн. Детские команды «Металлист» и «Чайка» из подмосковного Королева одержали победы в пятом туре первенства Московской области по футболу среди команд 2008 года рождения, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Матчи пятого тура первенства команды из Королева провели на домашних стадионах 8 июня.

«На стадионе «Металлист» встречались команды спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» (Королев – ред.) и ФСК «Медведи» (деревня Медвежьи озера), встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу команды «Металлист». Команда спортшколы «Чайка» принимала у себя на поле команду из Ивантеевки, хозяева победили со счетом 3:1», – говорится в сообщении.

Обе команды из Королева входят в тройку сильнейших команд турнира – после пяти игр «Металлист» занимает второе место с 13 очками, «Чайка» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с 12 баллами.