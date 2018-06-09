РИАМО - 9 июн. Вступил в законную силу приговор Московского областного суда, вынесенный по уголовному делу в отношении Ниямеддина и Руслана Гусейновых, Зульфугара Рзаева и Дашкына Махмудова, признанных виновными в убийстве заместителя директора НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Ниямеддин Гусейнов, Зульфугар Рзаев и Дашкын Махмудов в ночь на 27 декабря 2013 года совершили в городе Сергиевом Посаде разбойное нападение на замдиректора научно-исследовательского института прикладной химии. Целью нападавших была крупная сумма денег. В ходе совершения преступления Ниямеддин Гусейнов застрелил мужчину. Соучастников, в числе которых был и Руслан Гусейнов, в марте 2014 года задержали в Москве.

«Суд приговорил Ниямеддина Гусейнова к 15 годам лишения свободы, Зульфугара Рзаева и Дашкына Махмудова – к 13 годам лишения свободы каждого. Руслан Гусейнов осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Не согласившись с вынесенным приговором, сторона защиты обжаловала его в вышестоящей инстанции. Однако Верховный Суд РФ оставил данные жалобы без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения.