РИАМО - 9 июн. Карту мероприятий религиозного праздника Ураза-байрама в столице скорректировали из-за проведения чемпионата мира по футболу - 2018, власти города гарантируют обеспечение безопасности для участников празднования, сообщил РИАМО в субботу руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Праздник на утро фактически запланирован, а не на весь день, это будет локальное ограничение. В Москве на празднике будут задействованы семь площадок в шести округах. Мы полагаем, что иностранцев, гостей чемпионата (мира по футболу - ред.) на данных площадках будет немного, предполагаем, что их не будет. Также мы планировали площадки так, чтобы они не соприкасались с FIFA, например, Коломенское поменяли на Братеево», - сказал Черников.

Он также сообщил, что власти столицы и организаторы религиозных мероприятий гарантируют обеспечение безопасности для участников и москвичей в зоне проведения праздника.

«Москва - конфессиональный город, несмотря на чемпионат мира, нельзя отменить празднования, это уважение к верующим и потребностям людей, это неотъемлемая часть культуры. Будем обеспечивать порядок, постараемся, чтобы это также не составило трудностей с точки зрения чемпионата», - отметил Черников.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».