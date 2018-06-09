РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июн. Управляющая компания «Жилкомплекс» из подмосковного Королева за период с 1 по 9 июня произвела ремонт кровельного покрытия многоквартирных домов общей площадью порядка более 800 квадратных метров, сообщается в аккаунте управляющей компании в Instagram.

Подобные работы проводятся в целях надлежащего обслуживания общего имущества многоквартирного дома и предупреждения протечек кровли. Ремонт коснулся кровли многоквартирных домов в центральном районе города, а также в микрорайонах Первомайский и Текстильщик.

«Управляющая компания «Жилкомплекс» завершила ремонт кровли покрытия общей площадью 803 квадратных метра на 11 многоквартирных домах по адресам: улица Пионерская дома №№43, 47, улица Сакко и Ванцетти дома №№10, 10А, проспект Космонавтов дома №№8, 8Б; микрорайон Первомайский, улица Учительская дом №5, улица Октябрьская дом №6; микрорайон Текстильщик, улица Молодежная дома №№2, 5», – говорится в сообщении.

Также за указанный период сотрудники управляющей компании установили 54 современных энергосберегающих светильника в жилом доме №30А по улице Сакко и Ванцетти, а также организовали техническое обслуживание 299 единиц лифтового оборудования в домах города.