РИАМО - 9 июн. Билет на бесплатный проезд в поезде между городами-организаторами чемпионата мира по футболу болельщики смогут оформить даже за 10 минут до отправления поезда, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 в РФ» Кирилл Поляков.

«На каждом вокзале будет персонал, который будет оказывать содействие в случае, если человек действительно опоздал или еще что-то случилось. На каждом вокзале в кассах, которые также отмечены стикером «Бесплатный проезд», можно будет оформлять билеты на рейс вплоть до 10 минут до отправления поезда в случае, если на этом поезде (бесплатный поезд ЧМ-2018 –ред.) есть свободные места», - сказал Поляков.

Также он добавил, что на сайте и в мобильном приложении «Транспортного гида болельщика» функционирует консульский блок, где иностранные болельщики могут получить визовую поддержку в случае, если потеряли паспорт.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».