РИАМО - 9 июн. Глава Наро-Фоминского округа Подмосковья Роман Шамнэ в День российского предпринимательства пожелал местным представителям бизнеса развития и роста их дела, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства 8 июня состоялось расширенное заседание совета торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа, в котором приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, президент ТПП Наро-Фоминского округа Игорь Шаповалов, глава округа Роман Шамнэ, депутаты Московской областной думы Александр Баранов и Олег Рожнов.

«Сегодня мы отмечаем День предпринимателя. За последние два года торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа показывает уверенное развитие, прежде всего, это связано с хорошей поддержкой бизнесменов и слаженной работой. Мы делаем много интересных и полезных совместных проектов, которые помогают и жителям округа, и предпринимателям – в частности, речь идет о дизайне рекламы на улицах, которая качественно изменилась в лучшую сторону. Поздравляю всех предпринимателей с праздником и желаю успехов в бизнесе – развития и роста!» - сказал Шамнэ.

Он добавил, что история праздника в Московской области неразрывно связана с Наро-Фоминской торгово-промышленной палатой и с именем Игоря Куимова, который приложил много усилий для выстраивания качественного диалога местной власти с представителями предпринимательского сообщества.

Предпринимателей поздравили главы Торгово-промышленных палат Подмосковья и округа, а также депутаты Мособлдумы.

В ходе мероприятия предприниматели получили высокие награды от министерства инвестиций и инноваций Московской области, Мособлдумы, областной ТПП и главы Наро-Фоминского округа.

В рамках заседания провели прием новых членов палаты, а также представили страховую программу и программу «Карта лояльности».