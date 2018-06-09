РИАМО – 9 июн. Директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин в субботу подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом в мэры столицы, передает «Интерфакс».

«Халиуллин подал документы как самовыдвиженец. Таким образом, он стал восьмым кандидатом, представившим в Мосгоризбирком документы для выдвижения», – говорится в сообщении.

Ранее документы в Мосгоризбирком подали пять самовыдвиженцев – действующий мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Кроме того, документы подали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от Российской экологической партии «Зеленые»).

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.