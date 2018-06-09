РИАМО - 9 июн. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над казанским УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ, встреча завершилась со счетом 76:71, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Таким образом, в финале, который состоится 10 июня на арене ВТБ Ледовый Дворец в Москве, «Химки» сыграют с московским ЦСКА.

«Все мы помним баталии между «Химками» и ЦСКА, которые были на протяжении сезона. От того финал становится еще интереснее. Подмосковный клуб второй год подряд выходит в финал Лиги. Здорово, что команда набрала такой ход, держит планку и не снижает к себе требований. Ждем финала. Болеть, естественно, будем за «Химки»!» – сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.