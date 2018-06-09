РИАМО - 9 июн. Столичные судебные приставы взыскали с инжинирингового центра долг по зарплате его сотрудника в размере 4 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Инжиниринговый центр, специализирующийся на проектировании, разработке, изготовлении и вводе в эксплуатацию автоматизированных систем управления на предприятиях энергетики и промышленности, а также их сервисным сопровождением, задолжал своему работнику более 4 миллионов рублей. Гражданин обратился в суд, который удовлетворил его исковое требование. Исполнительный документ о взыскании с организации-должника задолженности по зарплате поступил в Измайловский отдел судебных приставов УФССП России по Москве.

«Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и направил постановление его сторонам. Выполнив комплекс мер, направленных на установление имущественного положения должника, пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащих организации транспортных средств, недвижимого имущества и о наложении ареста на ее счета. Руководство организации, понимая, что затягивание выплаты долга усложнит ее финансовое положение, поспешило выплатить зарплату, уложившись в 5-дневный срок», – отмечается в сообщении.

Оперативность, проявленная судебным приставом-исполнителем при принятии решений, направленных на исполнение судебного акта, помогла работнику получить вознаграждение за свой труд.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве настоятельно рекомендует не скрываться от выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств», – заключается в сообщении.