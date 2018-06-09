РИАМО - 9 июн. До 25 июля в Москве действуют усиленные меры безопасности, связанные с проведением чемпионата мира по футболу FIFA-2018, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«На всех городских территориях усилены патрули полиции, под особый контроль взяты введенные на период проведения чемпионата мира контролируемые зоны и объекты инфраструктуры, введены дополнительные наряды полиции в метрополитене и на основных транспортных узлах столицы», – говорится в сообщении.

На территориях парков дополнительно задействуются сотрудники кавалеристского полка полиции, которые будут осуществлять патрулирование территорий.

Кроме того, традиционно перед началом мероприятий проводятся профилактические проверки мест празднования, в ходе которых территории осматривают на предмет антитеррористической защищенности, в том числе с привлечением специалистов-кинологов с собаками.

«Будут приняты дополнительные меры по усилению досмотра граждан при входе на открытые площадки проведения праздничных мероприятий, предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов, оборудованных металлодетекторами», – отмечается в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».