Марина Сеферова из подмосковной Лобни создает дизайнерские чайные домики и гигантские бумажные цветы, как из фильма «Алиса в Стране чудес». Ее работы украшают витрины ТЦ, участвуют в фотосессиях и благотворительных ярмарках. Корреспондент РИАМО узнала, как «построить» чайный квартал и «вырастить» пион в человеческий рост.

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Японские традиции

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По профессии Марина – мастер очистительных сооружений Лобненского водоканала. Домики для хранения чая и сладостей она начала делать два года назад, увидев подобные в Интернете. Ее вдохновил необычный дизайн и функциональность – в этом предмете интерьера можно хранить не только чайные пакетики, но и кубики сахара, печенье, конфеты и салфетки.

«Чайные домики, образ которых лег в основу сувенира, впервые появились в Японии в середине 16 века. Это были помещения, аскетично обставленные, и предназначались для проведения чайной церемонии вдали от городской суеты», – рассказывает мастер.

Взяв несколько онлайн-уроков, Марина – бухгалтер и инженер по образованию – начала придумывать свой авторский дизайн и превратила любимое хобби в небольшой источник заработка, создав Instagram аккаунт для своих работ.

«Свой первый домик я сделала в подарок знакомой, после чего такие захотели все и друзья. Стали поступать предложения и заказы», – рассказывает Марина.

В родном городе дизайнера уже знают: несколько моделей домиков выставлялись на детской благотворительной ярмарке «Твори добро», а новая партия готовится стать экспонатами на выставке в местной художественной галерее.

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Декупаж и яичная скорлупа

© личный архив

Марина любит фантазировать и использовать необычные материалы, а еще уделяет особое внимание деталям, которые придают изделиям уникальность.

Большинство ее чайных домиков выполнены в стиле европейского романтизма. Для декора дизайнер использует салфетки, обрезки атласных лент и кружева.

Недавно мастер придумала лайфхак: использовать раздробленную яичную скорлупу как «кирпичики» или черепицу для крыш, а при покрытии патиной получается эффект старины.

«По жизни я оптимист и хочу привнести это в свое творчество. Конечно, желание заказчика – закон, но важно и угадывать то, что понравится людям», – делится Марина.

При этом заранее продумывать дизайн изделия Марина не любит –интересные идеи всегда приходят в процессе. А вот рабочее место у мастера всегда готово: если придет вдохновение – все должно быть под рукой.

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Чайный квартал

© личный архив

На создание одного домика у дизайнера уходит день, а когда заказов много, у нее дома появляется целый «чайный квартал».

Для создания изделия берется фанерная заготовка из любого художественного магазина, которая шлифуется шкуркой средней жёсткости, затем грунтуется специальной краской.

© личный архив © личный архив © личный архив 1 из 3

Художественное оформление начинается с крыши. На загрунтованную модель мастер кладет сетчатую упаковку для цветочных букетов и с помощью нехитрого приспособления – деревянной палочки от мороженного – накладывает слой акриловой рельефной пасты, а излишки пасты убирает старой пластиковой картой.

Придать изделию нужный цвет и тон помогают акриловые краски, которые не растекаются и быстро сохнут. А чтобы украсить домик – используется техника декупажа.

«Мне нравится работать над разными проектами. Можно ощутить себя жителем финского коттеджа или загородной усадьбы», - делится Марина.

По ее словам, два одинаковых домика никогда не получаются. «Это как выпекать пирог по одному рецепту – у каждой хозяйки все равно получится свое блюдо», - отмечает она.

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Ростовые цветы

© личный архив

Еще одно хобби Марины – создание ростовых цветов и цветочных композиций в человеческий рост. По словам дизайнера, такие изделия сейчас очень востребованы для оформления торговых центров, салонов красоты и используются в модных фотосессиях.

«Недавно частный магазин одежды начал заказывать у меня ростовые цветы, чтобы оформить витрину с сезонными коллекциями одежды», - делится впечатлениями мастер.

С помощью металлопластиковой трубки определенного диаметра, гофрированной бумаги, скотча и строительного фена создаются воздушные пионы, розы, георгины и многое другое. Такие цветы вполне могли бы стать декорациями к фильмам про Алису.

По признанию Марины, бизнесмен из нее никудышный. Ведь эта работа очень трудоемкая, а материалы недешевые. При этом главное для нее – вложить в работу свою душу и увидеть радость тех, кто ценит ручной труд.

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