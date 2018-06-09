РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства нового здания складского комплекса №14 в деревне Новоселки на территории Технопарка в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства нового здания складского комплекса №14 на территории Технопарка в деревне Новоселки в горокруге Подольск. Площадь объекта составит 10,6 тысяч квадратных метров. После ввода объектов в эксплуатацию будет создано 20 рабочих мест», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Основное функциональное назначение здания – прием, хранение, комплектация и отправка непродовольственных товаров. Комплекс будет состоять из складских, офисных и бытовых помещений, мест для подзарядки аккумуляторных батарей, узла ввода водопровода, электрощитовых, котельной, комнаты охраны, диспетчерской.

На прилегающей территории обустроят место под стоянку большегрузного транспорта. Составлен график плановых проверок.

Застройщиком на объекте выступает ООО «Инжиниринг энд Сервис Компани-1». Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года.