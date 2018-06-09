РИАМО – 9 июн. Известный шансонье Александр Розенбаум исполнил в свойственной ему манере песни рэпера Фейса, Элджея, Матранга и других исполнителей новой волны в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает Газета.ru.

«Тексты песен Розенбаум видел впервые, однако легко в собственной манере исполнил «Я роняю Запад» Фейса, «Минимал» Элджея, «Медузу» Matrang, «Розовое вино» Элджея и Федука, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Не обошлось и без восклицания «эщкере», – говорится в сообщении.

Розенбаум не первый раз поет современные хиты на шоу «Вечерний Ургант».

В прошлый раз музыкант исполнял песню «Мало половин» Ольги Бузовой, «Если ты меня не любишь» Егора Крида и Молли и «Вите надо выйти» группы ESTRADARADA.