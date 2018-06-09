РИАМО - 9 июн. Реконструкция предприятия по производству предметов гигиены ООО «Белла» в подмосковном Егорьевске обойдется в 300 миллионов рублей, после модернизации на предприятии появится 50 новых рабочих мест, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Производственный корпус расположен в городе Егорьевск Московской области. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на реконструкцию предприятия по производству предметов гигиены. Компания ООО «Белла» инвестирует в реконструкцию завода 300 миллионов рублей, что позволит увеличить производственные мощности и ассортимент выпускаемой продукции», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На сегодняшний день на предприятии создано 1,2 тысячи рабочих мест, после завершения реконструкции в Егорьевске появится дополнительно 50 новых рабочих мест.

Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2018 года.