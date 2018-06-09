РИАМО - 9 июн. В бесплатных поездах, которые будут курсировать между 11 городами-организаторами чемпионата мира по футболу, продажа крепкого алкоголя будет запрещена, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 в РФ» Кирилл Поляков.

«На сегодняшний день есть поручение правительства Российской Федерации проработать вопрос о запрете продажи крепких алкогольных напитков на поездах чемпионата мира. Есть позиция наших коллег из силовых структур. Соответственно, на данном этапе будем исполнять поручение правительства - крепких алкогольных напитков в поездах не будет», - сказал Поляков.

Ранее в субботу он сообщил, что уже утвердили меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов. В меню вошли вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также блюда русской кухни, холодные и горячие безалкогольные напитки.

Для бесплатного проезда болельщиков и аккредитованных FIFA представителей СМИ было выделено более 700 поездов вместимостью почти 450 тысяч мест. На сегодняшний день забронировано уже более 86% мест в бесплатных поездах на групповой этап и 64% - на матчи плей-офф.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».