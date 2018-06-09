РИАМО - 9 июн. Только 2,7% парковочных мест на территории Москвы является платными, это порядка 89 тысяч машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас в границах старой Москвы 3,3 миллиона машино-мест, из них платных мест на улично-дорожной сети – 89 тысяч, то есть 2,7%. Все места становятся платными только по согласованию с муниципальными депутатами, а деньги идут в районы. Причем не по факту, а авансом до начала года», – говорится в сообщении.

Как показывает почти 50-летний мировой опыт развития городского пространства, еще ни один город не отменил платные парковки после их внедрения. Главной целью создания цивилизованного парковочного пространства было обеспечить движение общественного транспорта и возможность проехать в городе для самих автомобилистов, при том, что в Москве за последние 6-7 лет количество личных автомобилей выросло почти на 1 миллион.

Основная задача внедрения платных парковок – ликвидировать «хаотичную парковку» машин, сильно мешающих и пешеходам, и автомобилистам, увеличить оборачиваемость парковочных мест, создать благоприятную и безопасную среду для жизни в городе. При этом именно проживающие москвичи имеют преимущества перед другими приезжающими к ним на парковку.

«Если где-то убрали место для парковки, то значит оно появилось в границах этого же района на соседних улицах. Да, из-за программы «Моя улица» мест стало немного меньше, но никто не будет спорить, что мест для пешеходов и общественного транспорта стало больше не на 5% и даже не на 15%», – отмечается в материале.