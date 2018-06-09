РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Праздничную молитву по случаю окончания месячного поста проведут мусульмане в подмосковном Красногорске 15 июня, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Пятнадцатого июня в 7:00 в Красногорске пройдет праздничная молитва по случаю наступления Ураза-Байрам. Организатором праздника выступает местная религиозная организация мусульман при поддержке администрации городского округа», - говорится в сообщении.

Окончание поста, который длится с 15 мая по 14 июня, мусульмане отметят большим трехдневным праздником Ураза-Байрам. По традиции в эти дни приезжают в гости родственники.

«Приглашаем всех мусульман принять участие в праздничной молитве. Мероприятие начнется в 7:00 утра с чтения Священного Корана. Адрес проведения: Красногорск, улица Вокзальная, дом №25А», - заключается в сообщении.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.