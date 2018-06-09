РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В субботу в микрорайоне Подольска с 15 этажа жилого дома выпал 47-летний мужчина и разбился, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Подольские просторы из дома 11 на улице Юбилейная из окна 15 этажа выпал 47-летний мужчина и разбился», – сказал свидетель.

По его словам, прибывшие сотрудники скорой уже ничем не могли помочь пострадавшему.

В правоохранительных органах также подтвердили случившееся.