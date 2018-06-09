РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. На экологической акции «Чистота, красота - залог здоровья» в поселении Малаховка подмосковных Люберец в субботу провели викторину, посвященную животным, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу у культурно-досугового центра «Союз» впервые прошла акция «Чистота, красота - залог здоровья», посвященная Всемирному дню окружающей среды. В ней приняли участие 80 человек. Они высадили на территории возле КДЦ многолетние цветы, саженцы кустарника спиреи и черешни.

«Сегодня у нас прошла экологическая викторина. Дети и взрослые отвечали на вопросы, касающиеся птиц и животных, деревьев и цветов. За правильные ответы мы вручали конфеты», - сказала директор КДЦ «Союз» Анжелика Барсукова.

После викторины дети провели танцевальный флешмоб. В нем приняли участие порядка 15 человек - воспитанников КДЦ.

С 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный день окружающей среды отмечается во многих европейских странах. В 2007 году указом президента Российской Федерации был утвержден День эколога, который отмечается в нашей стране во Всемирный день окружающей среды 5 июня.