РИАМО - 9 июн. В микрорайоне МАРЗ деревни Федурново городского округа Балашиха возобновлено строительство двух многоквартирных жилых домов №№4 и 5, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Восьмого июня сотрудники Минстроя провели выездное совещание по вопросу завершения строительства жилых домов по улице Авиарембаза в микрорайоне МАРЗ.

«В ходе совещания с участием инспекторского состава Главгосстройнадзора, представителей администрации, инициативной группы дольщиков и компании-застройщика ООО «Каскадстройсервис» отмечено, что работы по завершению строительства жилого комплекса возобновлены», – говорится в сообщении.

Работы на объекте приостановили в октябре 2017 года по причине отсутствия финансирования. Вопросы реализации инвестиционного проекта строительства объекта и обеспечения прав пострадавших граждан неоднократно рассматривался на совещаниях в Минстрое Подмосковья.

В результате был найден механизм завершения строительства указанных многоквартирных домов. Соглашение между застройщиком и АКБ «Держава» по кредитованию завершения строительства корпусов 4 и 5 было подписано 18 мая текущего года.

«На сегодняшний день застройщиком получен первый транш, строительные работы на объекте возобновлены», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

По проекту, в корпусе 4 будет размещено 227 квартир, а в корпусе 5 – 448 квартир, общей жилой площадью около 35,2 тысячи квадратных метров. Также предусмотрена поликлиника на 100 посещений, площадью в 957 квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, работает около 30 человек. Поставляются строительные материалы и оборудование. Завершение строительства корпуса №4 планируется до конца текущего года (2018 года – ред.), завершение строительства корпуса №5 – в первом квартале 2019 года», – заключил Тагиев.