РИАМО - 9 июн. Новую блочно-модульную котельную в поселке Лакокраска Сергиво-Посадского района Подмосковья должны ввести в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона, сейчас ведется работа по согласованию и техприсоединению котельной к сетям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

После банкротства лакокрасочного завода котельная предприятия останавливает свою работу с окончанием отопительного сезона. Такая ситуация в поселке складывается с 2009 года. С мая по сентябрь поселок, где проживает более 650 человек, остается без горячего водоснабжения.

«Девятого июня глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев встретился с жителями поселка Лакокраска, чтобы рассказать, как будет решаться вопрос с вводом в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной», — говорится в сообщении.

Ранее Токарев встречался с инициативной группой жителей у администрации района по вопросу ввода в эксплуатацию котельной, а в субботу прибыл в поселок с инспекцией. У жителей много вопросов и по благоустройству, и по организации транспортного движения. Вместе с жителями глава района проинспектировал состояние блочно-модульной котельной.

«По планам и в соответствии с договоренностями, достигнутыми 7 июня, ее должны ввести в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона. Также составлен план работ и мероприятий по благоустройству поселка на летний период 2018 года», — добавляется в сообщении.

Два года назад администрация Сергиева Посада приняла решение о финансировании и установке блочно-модульной котельной. Полностью процесс монтажа завершен в ноябре 2017 года. До сегодняшнего времени ведется работа по согласованиям и техническому присоединению к сетям.