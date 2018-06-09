РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Саженцы кустарника спиреи и многолетние цветы высадили на экологической акции «Чистота - залог здоровья» в субботу в поселении Малаховка подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Экологическую акцию «Чистота, красота - залог здоровья» мы проводим впервые, она посвящена Всемирному дню окружающей среды. Сегодня высадили саженцы кустарника спиреи, многолетние цветы. Виноградовское лесничество привезло нам безвозмездно саженцы черешни. Благодарим всех, кто принял участие в акции», - сказала директор культурно-досугового центра «Союз» Анжелика Барсукова.

В акции приняли участие воспитанники ЕДУ «Союз», сотрудники центральной библиотечной системы Малаховки, участники клуба любителей природы, участницы местного отделения «Союза женщин Подмосковья».

С 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный день окружающей среды отмечается во многих европейских странах. В 2007 году указом президента Российской Федерации был утвержден День эколога, который отмечается в нашей стране во Всемирный день окружающей среды 5 июня.