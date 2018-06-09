РИАМО - 9 июн. В бесплатных поездах, следующих в 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года на матчи группового этапа ЧМ забронировали уже 86% мест, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 в РФ» Кирилл Поляков.

«Для бесплатного проезда болельщиков и аккредитованных FIFA представителей СМИ предстоявшего чемпионата было выделено более 700 поездов вместимостью почти 450 тысяч мест. На сегодняшний день забронировано уже более 86% мест в бесплатных поездах на групповой этап на первые две недели. 64% - на матчи плей-офф», - сказал Поляков.

Он добавил, что для того, чтобы болельщик смог воспользоваться услугой бесплатного проезда на поездах до 11 городов-организаторов, ему необходимо иметь билет на матч в город, в который направляется, паспорт болельщика и документ, удостоверяющий личность.

Поляков напомнил, что болельщики, которые будут передвигаться на бесплатных поездах, смогут заказать в вагоне-ресторане в блюда русской кухни.

«На этой неделе мы утвердили меню для вагонов-ресторанов, куда включены вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также для иностранных гостей, которые захотят познакомиться с русской кухней, в меню включены такие блюда, как солянка, щи, блины и так далее», - сказал он.

Поляков подчеркнул, что каждое из блюд будет готовиться шеф-поваром на кухне только после заказа пассажира, поэтому болельщики, которые поедут в поездах на матч, могут на переживать за качество и свежесть ингредиентов.

Кроме того, добавил он, в меню будут представлены холодные и горячие безалкогольные напитки. Также во всех поездах будет организована продажа официальной сувенирной продукции чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».