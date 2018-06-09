РИАМО - 9 июн. Более 10 делегаций с главами зарубежных государств ожидается в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу - 2018, в связи с чем в столице может возникнуть затруднение в движении трафика, руководителям предприятий рекомендуется предоставить сотрудникам выходной, сообщил журналистам в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва привыкла к большим мероприятиям, но такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу, бывают очень редко. Проблема не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков и команды, много будет матчей проводиться на наших стадионах. Но особые проблемы, конечно, возникнут во время открытия и закрытия чемпионата. Это связано в первую очередь с тем, что на эти мероприятия приедет очень много глав государств. На открытии ожидается более 10 глав государств из разных стран», - сказал Собянин.

Он добавил, что прибытие первых лиц зарубежных стран не может не повлечь определенные неудобства, и проблемы для московского трафика, и перекрытия дорог.

«Москвичи хорошо знают, когда такого рода делегации приезжают в Москву, а когда их приезжает разом и одновременно больше 10, конечно, проблемы. Хотел бы обратиться к руководителям организаций и предприятий — по возможности дать своим работникам выходные, особенно 14 числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы. Ну и автомобилистам, конечно, — максимально пользоваться общественным транспортом», - отметил мэр.

Он также поблагодарил за работу сотрудников Главного операционного центра ЧМ-2018 в «Лужниках», отметив, что все «команды находятся на низком старте», готовы к приему в Москве болельщиков, гостей и открытию чемпионата мира по футболу.

«Наша команда специалистов работает уже с 15 мая. В круглосуточный режим перейдем перед днем соревнований. Вчера провели генеральную тренировку, специалисты готовы. Все объекты работают, как часы», - доложила мэру руководитель регионального оперативного центра Светлана Бажанова.

По ее словам, в центре уже с 10 июня начнут пристально следить за периметром двух стадионов — «Лужники» и «Спартак», за местами размещения футбольных команд, обеспечат контроль за работой коммунальной инфраструктуры, за культурно-массовыми мероприятиями, за столичным транспортом. Около каждого сотрудника штаба, расположенного в Новолужнецком проезде, своя табличка, обозначающая зону ответственности. В зависимости от обстановки оперативный штаб будет работать в полном или сокращенном составе.

Ранее депутаты Госдумы предложили сделать выходными днями 14, 19 и 25 июня, когда сборная России сыграет в групповом турнире чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».