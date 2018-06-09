РИАМО - 9 июн. В Подмосковье стартовал сезон по благоустройству второй очереди парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области – участников госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В этом (2018 году – ред.) году благоустройство будет проведено в 19 парках. На каждый парк выделено по 10 миллионов рублей из областного бюджета и столько же в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета», – сказала Забралова.

Она также напомнила, что за последние пять лет в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья» количество парков в регионе увеличилось с 25 до 92.

Так, например, в парке «Пехорка» в Балашихе уже провели работы по устройству основания для установки спортплощадки. В парке в Реутове проводится обустройство площадки для маломобильных групп населения, а в парке «Покровский» в Хотькове установили сваи для подвесных дорожек над рекой.

Также в подмосковных парках проводятся работы по укладке брусчатки, подготовке и выравниванию грунта для детских площадок, прокладыванию инженерных коммуникаций и другие.