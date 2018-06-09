РИАМО - 9 июн. Посетители выставки «Робостанция» на ВДНХ с 10 по 12 июня смогут познакомиться с необычным роботом, который умеет имитировать драм-машину, а также знает несколько кричалок на русском языке, планируется, что он будет веселить зрителей перед матчами чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«С 10 по 12 июня 2018 года посетители «Робостанции» в павильоне №2 «Народное образование» на главной выставке страны смогут познакомиться с Мисс Фэйс – первым в мире роботом, который умеет читать битбокс. Новый робот создан в Южной Корее и в нашей стране демонстрируется впервые», – говорится в сообщении.

Мисс Фэйс выполнена в технике трехмерной карикатуры и внешне напоминает джангсеунг – корейский тотемный столб. Яркими чертами внешности робота являются огромные глаза с «порхающими» металлическими ресницами и двигающиеся губы. Движениями всех искусственных мышц управляет специальный программный код.

Как отмечается в сообщении, главной особенностью Мисс Фэйс является то, что она умеет читать – имитировать драм-машину голосом – и включать пение, имитацию работы с «вертушками», звуки духовых инструментов, струн, диджей-скретчей и многого другого.

По словам разработчиков этого чуда техники, самое главное назначение подобных изобретений – доставлять радость, веселить и сближать роботов и людей.

Мисс Фэйс также будет разогревать болельщиков перед матчами предстоящего чемпионата мира по футболу. В ее арсенале уже имеется несколько специально разученных к этому событию кричалок на русском языке.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».