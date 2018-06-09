РИАМО - 9 июн. Специалисты центра «второго мнения» на базе МОНИКИ проанализировали более 320 исследований Орехово-Зуевской городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Более 320 диагнозов, полученных в рамках исследований на тяжелом диагностическом оборудовании в Орехово-Зуевской центральной городской больнице, получили оценку специалистов центра «второго мнения», который работает на базе Московского областного научно‐исследовательского клинического института. Это стало возможным благодаря созданию в Подмосковье единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС)», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, данная система подразумевает собой единое хранилище, в которое поступает информация о результатах исследования со всего тяжелого диагностического оборудования в Подмосковье, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других. Сегодня к ЕРИС подключено 170 тяжелых аппаратов.

«Постановка диагноза в ряде случаев невозможна без таких методов лучевой диагностики, как КТ и МРТ. Они позволяют решить ряд ключевых задач в диагностике заболеваний на различных этапах: от раннего доклинического выявления до наблюдения за течением болезни и оценки результатов лечения», – пояснил Марков.

Он также отметил, что точность постановки диагноза и качество оказания медицинской помощи удается повышать благодаря работе проекта по созданию центра «второго мнения».

«При обнаружении тяжелых, неоднозначных случаев врачи на местах могут обратиться за консультацией в МОНИКИ, где с результатами исследования будут работать высококвалифицированные специалисты. При необходимости к этой работе возможно привлечь и врачей из других медучреждений Подмосковья», – заключил Марков.

Добавим, проект по созданию центра «второго мнения» на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского заработал в январе текущего года.