РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Яна Рзаева, Андрей Мелехин и Варвара Деева победили в первый день Открытого кубка по конкуру в подмосковном Подольске, сообщила в субботу «РИАМО в Подольске» одна из организаторов турнира.

В городском округе в субботу начались двухдневные соревнования в рамках Открытого кубка Подольска по конному спорту. В первый день спортсмены состязались в олимпийской дисциплине по конкуру, во второй день они будут выявлять лучших в высшей школе верховой езды, или выездке.

«В первый день Открытого кубка по конному спорту прошли соревнования по конкуру, в них приняло участие 17 спортивных пар из конно-спортивного клуба «Фаворит» в возрасте от 11 до 23 лет. Всего было три маршрута, на которых спортсмены на лошадях преодолевали барьеры высотой 70, 100 и 110 сантиметров. В самом сложном маршруте с барьерами 110 сантиметров победила Варвара Деева, второе место у Дарьи Боловиной и третье у Юлии Широковой», - сказала организатор.

В среднем по сложности маршруте с барьерами высотой 100 сантиметров и перепрыжкой первое место у Андрея Мелехина, второе у Светланы Никулиной.

В маршруте с барьерами по 70 сантиметров и элементами управления лучшей стала Яна Рзаева, второй Кристина Самсонкина, третье у Ольги Мацаевой.

После соревнований победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Лошадям достались призовые розетки.

Состязания 10 июня начнутся в 10:00, их смогут посмотреть все желающие на специально оборудованных трибунах, вход свободный.