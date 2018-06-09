РИАМО - 9 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за заморозков с 21:00 субботы до 9:00 10 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей Подмосковья, что в ночь на 10 июня в регионе ожидается до минус 2 градусов.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 субботы.

Такой же уровень опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Смоленской областях.

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, максимальная температура воздуха в регионе составит плюс 19 градусов.