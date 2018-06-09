РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Церемония награждения ведомственными наградами судебных приставов Московской области состоялась в субботу в подмосковном Красногорске, мероприятие было приурочено к празднованию Дня России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Церемония награждения работников нашей службы приурочена ко Дню России неслучайно. Наши награды вручаются за беззаветность при выполнении своего служебного долга, за особый вклад в укрепление законности в нашей стране», – сказал главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

Более 50 приставам вручили памятные медали, почетные грамоты и благодарности, а также присвоили классные чины.

«Приказом директора ФССП России медалью «За заслуги», которая вручается за выполнение особо сложных и важных задач и поступки, повышающие престиж ведомства, наградили заместителя руководителя УФССП России по Московской области Ларису Никульникову и начальника отдела организационно-контрольной работы Сергея Лобанова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди награжденных были не только сотрудники службы. Медаль «150 лет основания института судебных приставов», наряду с тремя приставами, получил генеральный директор Красногорской торгово-промышленной палаты, председатель Общественного совета при УФССП России по Московской области Денис Французов.

«Медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», которую вручают за добросовестную службу в госорганах и в судебных органах за выслугу не менее четверти века, получили пятеро сотрудников службы, а медали «За службу» - двадцать человек», – заключается в сообщении.