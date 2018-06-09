РИАМО - 9 июн. В департамент культурного наследия Москвы поступил отчет о проделанных арендатором работах по дому начальника участка станции Московской окружной железной дороги (МОЖД) «Лихоборы», арендатор вернул кровлю здания в исторические габариты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На основании выданного Мосгорнаследием разрешения проведены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Московская окружная железная дорога, 1903-1908 годы, архитекторы А.Н. Померанцев, П.И. Рашевский, инженеры Л.Д. Проскуряков, С.Д. Карейша, П.Я. Каменцев: комплекс зданий и сооружений станции «Лихоборы» – дом начальника участка со службами». Памятник находится по адресу: улица Онежская, дом 2А», – говорится в сообщении.

Ранее ведомство дважды зафиксировало проведение собственниками памятника несогласованных работ по крыше, стенам (увеличена высота) и интерьерам объекта, также была предпринята попытка возведения незаконной мансарды.

В связи с этим департамент культурного наследия города Москвы выдавал правообладателям предписания о приостановке земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, но собственники неоднократно нарушили предписания Мосгорнаследия о приостановке незаконных работ и игнорировали необходимость проведения работ по сохранению памятника.

Как пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении арендатора и собственников, также для решения этого вопроса привлекали Главное управление МВД по Москве, Госинспекцию по недвижимости и столичный комитет государственного строительного надзора.

«Теперь наконец нам удалось добиться проведения работ по сохранению памятника в рамках согласованного проекта», – сказал Емельянов.

По его словам, в настоящее время собственник исполнил предписание ведомства вернуть кровлю в исторические габариты. В департаменте рассматривается отчетная документация.

«Московская окружная железная дорога – особенный для столицы объект, он был построен в начале ХХ века и сегодня включает в себя целый комплекс зданий-памятников», – заключил Емельянов.