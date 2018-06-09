РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Апелляционный суд признал правомерность предписания Госжилинспекции управляющей компании из Красногорска о возврате платежей за квартиру в новостройке, которую все еще не передали в собственность, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В сентябре 2017 года инспекторы проверили обращение жителя дома №4 по Новотушинской улице в деревне Путилково Красногорска. Они выявили, что УК выставила участнику долевого строительства платежные документы на оплату ЖКХ до подписания акта приема-передачи квартиры. Управляющей компании «Сервис 24» предписали вернуть незаконно начисленную плату.

«УК обжаловала предписание, Арбитражный суд Московской области согласился с ее доводами. Однако следующая инстанция – Десятый арбитражный апелляционный суд – это решение отменил», – сообщается на сайте.

Областной Арбитраж пришел к выводу, что предписание Госжилинспекции не могло содержать требование о возврате денежных средств, относящихся к компенсации застройщика.

«Апелляционный суд пришел к выводу, что в данном случае решение Арбитражного суда Московской области необходимо отменить, а управляющей компании в удовлетворении заявленных требований отказать», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В решении Апелляционного суда говорится, что отношения между застройщиком и участником долевого строительства являются самостоятельными.

«Управляющая компания, не являясь стороной данных отношений, не вправе включать в платежные документы по оплате коммунальных услуг суммы, подлежащие уплате застройщику в рамках договора участия в долевом строительстве», – говорится в судебном решении.