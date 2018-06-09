РИАМО - 9 июн. Управляющая организация «Жилищник района Северное Бутово» и ее руководитель оштрафованы за нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Бывший госслужащий, ранее замещавший руководящую должность в управе одного из районов столицы, подал заявление о возможном трудоустройстве в ГБУ Москвы «Жилищник района Северное Бутово» на должность ведущего юрисконсульта. Заявление было рассмотрено и принято решение о согласии на замещение указанной должности. Однако принят он был на должность ведущего инженера.

«В свою очередь, новый работодатель направил в управу уведомление о принятии бывшего государственного гражданского служащего на ранее согласованную должность ведущего юрисконсульта, сообщив по его последнему месту службы недостоверную информацию», – говорится в сообщении.

По результатам проверки Зюзинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица – ГБУ Москвы «Жилищник района Северное Бутово» и его руководителя два дела об административном правонарушении.

Постановлениями мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей.