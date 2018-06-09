РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 9 июн. Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на трассе М-11 в Солнечногорском районе, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

По его словам, авария произошла в субботу утром на 28-м километре нового Ленинградского шоссе (трасса М-11). Столкнулись мусоровоз и автомобиль KIA.

«В результате ДТП водитель автомобиля KIA погиб на месте происшествия, его пассажир доставлен в Солнечногорскую ЦРБ с переломами правого бедра и таза», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель мусоровоза не пострадал.