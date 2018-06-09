РИАМО - 9 июн. Кредитный рейтинг Подмосковья, по данным рейтингового агентства АКРА, сохранился на уровне AA (RU), это обусловлено высоким уровнем развития региональной экономики, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Московской области.

«Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне AA (RU), прогноз стабильный. Рейтинги Московских областных внутренних облигационных займов также подтверждены на уровне AA (RU)», — говорится в сообщении.

Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и сбалансированной долговой нагрузкой при умеренных рисках предприятий госсектора.