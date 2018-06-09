РИАМО – 9 июн. Перекрасившая памятник Есенину в Москве женщина была в розыске с 2012 года за побег из подмосковного психоневрологического интерната, передает ТАСС.

«В минувшую пятницу полицейские задержали 51-летнюю женщину по подозрению в повреждении памятника Есенину на Ваганьковском кладбище», - сказал источник агентства.

По его словам, женщина в марте 2012 года самовольно ушла из психоневрологического интерната № 13 в Ступине. Она находилась в федеральном розыске.

Ранее в полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке №17. Действия женщины правоохранительные органы расценивают как акт вандализма, отметил источник агентства.