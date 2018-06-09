РИАМО - 9 июн. Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции строения №45 Морозовской детской городской клинической больницы в районе Замоскворечье в Центральном округе столицы (ЦАО), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одна из основных задач столичного правительства – повысить качество медицинского обслуживания горожан, сделав его более качественным, обеспечив объекты здравоохранения современным оборудованием и обновленной материальной базой. Так, проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт двухэтажного кирпичного здания Морозовской детской городской клинической больницы, включающий в себя как внутренние, так и наружные работы», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Капитальный ремонт предполагает размещение в подвале технического помещения. Кроме того, на первом этаже запроектированы помещения для персонала и донорской службы, а также вспомогательные кабинеты, на втором этаже разместятся лаборатория, кабинеты, подсобные и санитарно-технические помещения, а в пристройке появится электрощитовая.

В помещениях предусмотрена полная внутренняя отделка в соответствии с их функциональным назначением, включая замену покрытия пола, ремонта стен и устройства подвесных потолков. В ходе капитальных работ будет осуществлен демонтаж существующих кирпичных перегородок, расширение и устройство новых проемов в кирпичных стенах, частичная закладка существующих, а также частичная установка внутренних перегородок.

Фасадные работы включают в себя восстановление кирпичной кладки в местах повреждения, частичную замену разрушенных элементов, очистку от краски и штукатурного слоя наружных стен здания, включая цоколь и ремонт штукатурного слоя с последующим окрашиванием фасадной краской по подготовленной поверхности.