РИАМО - 9 июн. Московское управления ФАС завершило рассмотрение дел в отношении производителей косметики Oriflame и Faberlic, которые незаконно использовали символику чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Oriflame размещала в интернете и своих каталогах информацию с обозначениями «Чемпионат мира по футболу 2018 года», «ЧМ-2018», сходных до степени смешения с товарными знаками FIFA. Также Oriflame в целях маркетинга распространял в каталоге своей продукции символику спортивных соревнований без разрешения FIFA», – говорится в сообщении.

Компания Faberlic разместила в интернете и своем каталоге информацию о розыгрышах билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, что также не было разрешено оргкомитетом FIFA.

Данная информация не несет каких-либо общественно-полезных целей и не способствует популяризации спорта, а фактически направлена на продвижение товаров компаний.

«Незаконное использование такой символики может нанести значительный материальный и репутационный ущерб России как стране-организатору чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. У потребителей складывалось ложное представление о причастности компаний к футбольному празднику», – поясняется в сообщении.

В ближайшее время в отношении Oriflame и Faberlic будет возбуждено административное производство в соответствии со статьей 14.33 КоАП РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».