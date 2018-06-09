РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 9 июн. Молодежный центр Красногорска 10 июня приглашает жителей поучаствовать в квесте по мотивам детективных историй, мероприятие начнется в 13:00, сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Всех любителей сюжетно-ролевых детективных игр и тех, кто ищет способ интересно провести выходные, приглашаем принять участие в квесте «13 Таинств О'Денэр», который состоится 10 июня в 13:00 в Молодежном центре», – говорится в сообщении.

Участники квеста за определенное время должны будут выполнить задания. Мероприятие проводится бесплатно. Зарегистрироваться можно до 20:00 (9 июня – ред.) в группе «Живые Квесты. Красногорск. Молодежный центр» в соцсети «ВКонтакте».

Учреждение располагается по адресу: улица Речная, дом 20, корпус 1.