РИАМО – 9 июн. В России курс евро по отношению к рублю уменьшился на 43 копейки и составил 73,36 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 10 июня, снизился на 42,62 копейки, до 73,36 рубля. Курс доллара уменьшился на 32,49 копейки, до 62,34 рубля», – следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам c 10 июня, уменьшилась по сравнению с показателем на субботу на 37,05 копейки, составив 67,30 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом. Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2278 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1153 пункта.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 76,85 долларов за баррель.