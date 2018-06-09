РИАМО - 9 июн. Около 7 тысяч современных детских площадок планируют установить на территории Подмосковья до 2022 года, сообщил в субботу министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«До 2022 года у нас 8,2 тысячи дворов должны пройти капитальный ремонт с учетом устройства детских площадок. 6-7 тысяч современных площадок надо поставить», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что при этом в регионе не осталось ни одной бесхозной и опасной детской площадки.

Ранее руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева сообщила, что из 16 тысяч детских площадок, которые есть в Подмосковье, более 15 тысяч оснащены мягким покрытием, что позволило снизить детский травматизм.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в Московской области ежегодно должно благоустраиваться 10% дворовых территорий от их общего количества.