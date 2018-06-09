РИАМО - 9 июн. Участники праймериз Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которого был выбран кандидат на участие в выборах губернатора Подмосковья, смогут стать доверенными лицами Андрея Воробьева, сообщила секретарь отделения партии Лидия Антонова.

В субботу в Мособлдуме проходит внеочередная конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия». В ходе мероприятия делегаты выдвинули кандидатуру Воробьева на пост главы региона.

«Это хорошее предложение прозвучало. У «Единой России» есть такая традиция, чтобы те люди, которые участвовали в праймериз, но не прошли, не терялись для партии и могли стать доверенными лицами (победителя - ред.)», - сказала Антонова журналистам по итогам мероприятия.

Делегаты выбирали из пяти кандидатур: члена регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Московской области Романа Володина, члена бюро Высшего совета партии «Единая Россия», губернатора Московской области Андрея Воробьева, члена президиума регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Валентины Кабановой, сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области Александра Лысенко и члена регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», члена советов депутатов городского округа Луховицы Александра Толмачева.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.