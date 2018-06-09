РИАМО – 9 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил активное развитие торгового сотрудничества России и Таджикистана, передает Федеральное агентство новостей.

Данное заявление прозвучало в ходе встречи с лидером центральноазиатской страны Эмомали Рахмоном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«В первом квартале этого года товарооборот прибавил свыше 18%. Так что работа идет достаточно активная», – сказал Путин.

Российский лидер также указал на то, что российские компании проинвестировали в экономику Таджикистана почти 2 миллиарда долларов.

Путин напомнил, что российская сторона принимает активное участие в модернизации Вооруженных сил, а также в подготовке военных кадров. Кроме того, в вузах министерства обороны РФ на данный момент проходят обучение 500 военнослужащих из Таджикистана.

На встрече Путин и Рахмон также намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию вокруг таджикско-афганской границы.