РИАМО - 9 июн. Инспекторы Госжилинспекции Московской области выявили неудовлетворительное состояние кровли одного из домов на улице Кирова в городском округе Ликино-Дулево, управляющую компанию заставили устранить причины протечек с кровли, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Проверку жилищные инспекторы провели после обращения жителя дома.

«При проверке обращения были выявлены вздутия и частичные повреждения кровельного материала над квартирой заявителя. Управляющей компании предписали в течение месяца устранить нарушения. Кроме того, был составлен протокол о нарушении лицензионных требований, который сейчас находится на рассмотрении мирового суда. УК грозит штраф до 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ведомства Вадим Соков, протечки в отдельных местах кровли должны устраняться в течение суток. Когда этого не делается долгое время, к коммунальщикам необходимо применять меры административного воздействия.