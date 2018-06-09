РИАМО - 9 июн. В домах Пушкинского района Подмосковья в течение дня планируют восстановить подачу горячей воды, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с многочисленными жалобами жителей поручил главе Пушкинского района Сергею Грибинюченко восстановить бесперебойную подачу горячей воды в жилые дома

«Сегодня горячая вода будет во всех домах Пушкинского муниципального района», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что проблема связана с ненадлежащим исполнением районом своих обязательств.

«Ситуация требует постоянного контроля со стороны администрации района», - заключил министр.