РИАМО - 9 июн. В домах Пушкинского района Подмосковья в течение дня планируют восстановить подачу горячей воды, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с многочисленными жалобами жителей поручил главе Пушкинского района Сергею Грибинюченко восстановить бесперебойную подачу горячей воды в жилые дома
«Сегодня горячая вода будет во всех домах Пушкинского муниципального района», - сказал Хромушин журналистам.
Он отметил, что проблема связана с ненадлежащим исполнением районом своих обязательств.
«Ситуация требует постоянного контроля со стороны администрации района», - заключил министр.
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