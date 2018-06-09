РИАМО – 9 июн. С субботы Сбербанк снижает базовые ставки и запускает промоакцию по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке, максимальный размер снижения составит 0,9 процентного пункта, а минимальная ставка – 6,7% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 процентных пункта, в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода», — говорится в сообщении.

Промоакция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 процентного пункта для кредитов с суммой от 3,8 миллиона рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Акция действует до 31 августа 2018 года.

«Сбербанк снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение – до 0,9 процентного пункта - коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Он добавил, что 6,7% – новая рекордно низкая ставка, доступная широкому кругу клиентов.